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Сборная Грузии вышла в финальный турнир чемпионата Европы
26.03.2024 23:46
Сборная Грузии вышла в финальный турнир чемпионата Европы, победив в финале плей-офф "Лиги Наций" сборную Греции.
Грузинские футболисты выиграли по серии пенальти со счетом 4:2.
Благодаря этой победе сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024, где сыграет с соперниками по группе F — Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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