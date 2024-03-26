

Сборная Грузии вышла в финальный турнир чемпионата Европы

26.03.2024 23:46





Сборная Грузии вышла в финальный турнир чемпионата Европы, победив в финале плей-офф "Лиги Наций" сборную Греции.



Грузинские футболисты выиграли по серии пенальти со счетом 4:2.



Благодаря этой победе сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024, где сыграет с соперниками по группе F — Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.





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