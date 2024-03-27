

Сегодня пройдет судебный процесс Михаила Саакашвили по делу о событиях 7 ноября

27.03.2024 12:01





Сегодня пройдет судебный процесс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и обвиняемых вместе с ним бывших высокопоставленных чиновников по делу о событиях 7 ноября.



Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 11:30.



Процесс возобновится изучением доказательств стороны обвинения.



Обвиняемый Михаил Саакашвили, предположительно, подключится к процессу дистанционно из клиники «Вивамед».



Для справки, государственное обвинение вменяет Михаилу Саакашвили массовый разгон митингующих 7 ноября 2007 года, вторжение в телекомпанию «Имеди» и завладение принадлежащим Бадри Патаркацишвили имуществом преступным путем.



Обвинение бывшему президенту Грузии предъявлено по статье 333 УК Грузии, что подразумевает превышение служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.



По этому делу в качестве обвиняемых вместе с Саакашвили проходят Вано Мерабишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили и Гиги Угулава.





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