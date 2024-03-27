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Сборная Грузии получит от УЕФА 9,25 млн евро за выход на Евро 2024


27.03.2024   12:14


Сборная Грузии по футболу получает призовые 9,25 млн евро за выход на Евро 2024, сообщили в Европейском футбольном союзе.

Эту сумму УЕФА выделяет для каждой страны-участницы чемпионата Европы.

Сборная Грузии по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в минувший вторник обыграв Грецию в серии пенальти 4:2 (основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0). Грузинская команда теперь сыграет в группе F. Её соперниками станут сборные Португалии, Турции и Чехии.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Призовой фонд Евро-2024 увеличился до рекордных 371 миллиона евро.

за участие — 9,25 млн евро;
матчевый бонус: 1 млн евро за победу и 500 тысяч евро за ничью;
выход в 1/8 финала — 1,5 млн евро;
выход в четвертьфинал — 2,5 млн евро;
выход в полуфинал — 4 миллиона евро;
команда, занявшая второе место, получит дополнительную выплату в
размере 5 миллионов евро;
чемпион Европы 2024 года получит дополнительную выплату в размере 8 миллионов евро.


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