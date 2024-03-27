

Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе завоевал олимпийскую лицензию

27.03.2024 14:17





Лидер мирового рейтинга Сандро Базадзе завоевал олимпийскую лицензию. Он будет представлять Грузию в фехтовании на шпаге в третий раз подряд на Олимпийских играх в Париже. После лицензионных турниров Олимпиады грузинский фехтовальщик продолжает уверенно возглавлять международный рейтинг с 242 очками.



Сандро Базадзе – серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион Европейских игр, двукратный чемпион Европы и трехкратный бронзовый призер, многократный обладатель Кубка мира.



В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Сандро Базадзе занял 13-е место, а на следующих играх в Токио проиграл в полуфинале и занял 4-е место.







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