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Свою первую игру на Чемпионате Европы Сборная Грузии проведет 18 июня в Дортмунде против сборной Турции


27.03.2024   14:27


Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свою первую игру на чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции.

22 июня сборная Грузии встретится с Чехией в Гамбурге, а 26 июня в Гельзенкирхене – со сборной Португалии.

Чемпионат Европы в Германии начнется 14 июня и завершится 14 июля.

Впервые в истории сборная Грузии по футболу сыграет на чемпионате Европы. Сборная Грузии накануне одолела сборную Греции в финальном матче отборочного этапа Евро-2024. Судьба матча решилась в серии пенальти. Грузинская сборная победила со счетом 4:2.


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