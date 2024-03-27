

Билеты на матч ЕВРО2024 между сборными Грузии и Турции продаются от 230 евро

27.03.2024 14:54





На зарубежных сайтах уже началась продажа билетов на футбольный матч между Грузией и Турцией на ЕВРО2024, который пройдет 18 июня в немецком городе Дортмунде. Стоимость билетов начинается от 230 евро, а цена билетов VIP-категории достигает 10 000 евро.



По имеющейся информации, грузинские болельщики уже начали покупать билеты. На зарубежных сайтах подчеркивается, что билеты на футбольный матч Грузия-Турция раскупаются быстро.



Что касается билетов на матч Грузия-Чехия 22 июня, то цена начинается от 189 евро, а на матч Грузия-Португалия 26 июня – от 193 евро.



Сборная Грузии победила сборную Греции и впервые в истории квалифицировалась на чемпионат Европы. Чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня, сборная Грузии сыграет в группе F вместе с Турцией, Чехией и Португалией. Календарь выступления сборной Грузии на чемпионате Европы следующий: 18 июня, город Дортмунд, «Сигнал Идуна Парк» – Турция – Грузия; 22 июня, город Гамбург, «Волькспаркштадион» – Грузия – Чехия, 26 июня, город Гельзенкирхен, «Арена ауф Шальке» – Грузия – Португалия.





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