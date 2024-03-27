

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил главу ФФГ с выходом Грузии на Евро-2024

27.03.2024 15:35





Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравляет президента Федерации футбола Грузии Левана Кобиашвили с победой сборной Грузии по футболу над Грецией и выходом на чемпионат Европы.



«Поздравляю моего хорошего друга и президента Федерации футбола Грузии Левана Кобиашвили с выходом его страны на Евро-2024. Грузия – страна, любящая футбол, и ей, несомненно, понравится выступать в финальной стадии важного международного турнира», – заявил Джанни Инфантино.



Сборная Грузии провела финальный матч отборочного этапа «Евро-2024» со сборной Греции и победила в серии послематчевых пенальти.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





