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Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил главу ФФГ с выходом Грузии на Евро-2024
27.03.2024 15:35
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравляет президента Федерации футбола Грузии Левана Кобиашвили с победой сборной Грузии по футболу над Грецией и выходом на чемпионат Европы.
«Поздравляю моего хорошего друга и президента Федерации футбола Грузии Левана Кобиашвили с выходом его страны на Евро-2024. Грузия – страна, любящая футбол, и ей, несомненно, понравится выступать в финальной стадии важного международного турнира», – заявил Джанни Инфантино.
Сборная Грузии провела финальный матч отборочного этапа «Евро-2024» со сборной Греции и победила в серии послематчевых пенальти.
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