

Илия II поздравляет сборную Грузии с выходом на чемпионат Европы

27.03.2024 18:02





«Пусть Бог благословит каждого из вас и позволит и дальше радовать страну победами», — говорится в поздравительном тексте Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II по поводу выхода сборной Грузии по футболу на чемпионат Европы.



«Мы поздравляем национальную сборную Грузии по футболу, её тренеров, всю Грузию и наших соотечественников за рубежом со вчерашней победой.



Спустя много лет именно такая радость охватила всю нацию.

Отметим также, что в последнее время большие успехи достигнуты и в других видах спорта.



Пусть Бог благословит каждого из вас и даст возможность и дальше радовать страну победами.



С отеческой любовью, Илия II, Католикос-Патриарх всея Грузии», — говорится в поздравительном тексте Патриарха.







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