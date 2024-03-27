|
|
|
Илия II поздравляет сборную Грузии с выходом на чемпионат Европы
27.03.2024 18:02
«Пусть Бог благословит каждого из вас и позволит и дальше радовать страну победами», — говорится в поздравительном тексте Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II по поводу выхода сборной Грузии по футболу на чемпионат Европы.
«Мы поздравляем национальную сборную Грузии по футболу, её тренеров, всю Грузию и наших соотечественников за рубежом со вчерашней победой.
Спустя много лет именно такая радость охватила всю нацию.
Отметим также, что в последнее время большие успехи достигнуты и в других видах спорта.
Пусть Бог благословит каждого из вас и даст возможность и дальше радовать страну победами.
С отеческой любовью, Илия II, Католикос-Патриарх всея Грузии», — говорится в поздравительном тексте Патриарха.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна