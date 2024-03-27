

Грузия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

27.03.2024 18:08





Выйдя в финальную стадию чемпионата Европы, сборная Грузии поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА.



21 марта сборная Грузии обыграла Люксембург со счетом 2:0, а в серии пенальти победила сборную Греции (основное время 0:0, серия пенальти 4:2). В результате наша команда прибавила 21,31 балла и с 1333,76 балла поднялась с 77-го на 75-е место в обновленном рейтинге, опубликованном ФИФА.



Первая десятка рейтинга выглядит так:



1. Аргентина – 1856,28



2. Франция – 1840,60



3. Бельгия – 1 795,24



4. Англия – 1 794,90



5. Бразилия – 1788,65



6. Нидерланды – 1 742,30



7. Португалия – 1 740,38



8. Испания – 1727,50



9. Италия – 1724,60



10. Хорватия – 1718,59



…75. Грузия – 1333,76







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