

На Black Sea Arena пройдут концерты OneRepublic, Scorpions и Jungle

28.03.2024 11:29





Концерт OneRepublic на «Black Sea Arena» состоится 10 мая, концерт Scorpions — 31 мая, а концерт Jungle — 18 августа.



По словам организатора мероприятия, продажа билетов начнется поэтапно с 29 марта.



С завтрашнего дня в 10:00 билеты OneRepublic можно будет приобрести на BSA.ge и TKT.ge.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





