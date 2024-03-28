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На Black Sea Arena пройдут концерты OneRepublic, Scorpions и Jungle
28.03.2024 11:29
Концерт OneRepublic на «Black Sea Arena» состоится 10 мая, концерт Scorpions — 31 мая, а концерт Jungle — 18 августа.
По словам организатора мероприятия, продажа билетов начнется поэтапно с 29 марта.
С завтрашнего дня в 10:00 билеты OneRepublic можно будет приобрести на BSA.ge и TKT.ge.
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