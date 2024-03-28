

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом рождаемость в Грузии снизилась на 5%

28.03.2024 12:08





По данным Национальной службы статистики, число живорожденных в Грузии в 2023 году составило 40 214 детей, в том числе 21 010 мальчиков и 19 204 девочек. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 5%.



По сообщению «Грузстата», наибольшее число новорожденных зафиксировано в Тбилиси — 13 697 детей, а наименьшее — в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 226 детей.



Согласно отчету ведомства, в общем количестве живорожденных в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, доля первенцев снизилась с 39,1% до 37,7%, доля рождения второго ребенка осталась практически неизменной и составила 33,6%, а доля третьего ребенка и последующих новорожденных увеличилась с 26,6% до 27,5%.



В общей численности живорожденных в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, доля детей, рожденных матерями в возрасте до 25 лет, снизилась с 26,5% до 24,6%, доля матерей в возрастной группе 25-39 лет снизилась с 69,6% до 69,4%. Рост родов отмечается среди матерей в возрасте 40 лет и старше, их доля выросла с 4% до 6%. В 2023 году средний возраст матери при рождении первого ребенка был определен на уровне 26,7 лет.





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