

Мальчиков в Грузии рождается больше, чем девочек — опубликована статистика за 2023 год

28.03.2024 13:24





В 2023 году в Грузии родилось 40 214 детей — на 5% меньше, чем в 2022 году, сообщила Национальная служба статистики Грузии.



Мальчиков родилось больше, чем девочек: 21 010 и 19 204 соответственно.



Больше всего детей родилось в Тбилиси – 13 697. Меньше всего в регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети — всего 226 детей.



Доля первенцев снизилась с 39,1% до 37,7% от всех новорожденных. Доля вторых детей практически не изменилась – 33,6%, третьих и более – увеличилась с 26,6% до 27,5%.



В 2023 году средний возраст матери при рождении первого ребенка был 26,7 года.



Доля матерей в возрасте до 25 лет снизилась с 26,5% до 24,6%, в возрастной группе 25-39 лет – с 69,6% до 69,4%. Среди матерей в возрасте 40 лет и старше наблюдалось увеличение с 4% до 6%.



Смертность в Грузии превышает рождаемость. В 2023 году в Грузии умерло на 2 542 человека больше, чем родилось.

Отрицательный естественный прирост населения зафиксирован во всех регионах, кроме Тбилиси, Аджарии и региона Квемо Картли.



Коэффициент младенческой смертности (количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 живорождений) — 8,2 на тысячу. Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет — 9,5 на тысячу.





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