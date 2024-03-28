

Судья вновь отложил последнее слушание по делу Лазаре Григориадиса

28.03.2024 15:13





Последнее слушание по делу Лазаре Григориадиса, которое должно было состояться сегодня, 28 марта, перенесено. Судья сослался на то, что обвиняемый Лазаре Григориадис не присутствовал на заседании.



Как заявил судья Звиад Шарадзе, Лазаре Григориадис не смог присутствовать на заседании. По его словам, Григориадис попросил подключиться к заседанию дистанционно, и выступить с заявлением, однако не указал причину, по которой он не может явиться в суд.



Судья отложил рассмотрение дела до 8 апреля.



Мать обвиняемого Тамта Каландадзе после заседания рассказала журналистам, что ее сын хочет выступить на заседании с заявлением, но он смущается, когда видит в зале много людей, поэтому предпочитает участвовать удаленно. По словам Каландадзе, он у него есть право выступить дистанционно. Как заявила мать Лазаре Григориадиса, слушание отложили так как, хотят продержать ее сына в тюрьме как можно дольше.



Сторона защиты уже давно говорит о том, что судебный процесс пытаются затянуть. После решения суда Семья Григориадиса планируют обратиться к президенту с просьбой о помиловании, но срок полномочий Саломе Зурабишвили истекает через несколько месяцев.



Чтобы быстрее завершить процесс, сторона защиты исключила из списка опрос своих свидетелей. Однако судья уже несколько месяцев не проводит заключительное заседание, после которого должен быть оглашен приговор.





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