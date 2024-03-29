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Началась продажа билетов на концерт OneRepublic
29.03.2024 12:16
Открылся портал для продажи билетов на концерт OneRepublic.
Желающие посетить концерт уже могут купить билеты на BSA.ge и TKT.ge.
bsa.ge/ge/events/onerepublic20244 — покупайте билеты только категории Star Ring, на сайте скидка не действует.
tkt.ge/onerepublic — приобретайте билет любой категории.
В рамках сотрудничества Starring Georgia, TBC и VISA вы получите:
-20% на все категории билетов при покупке картами TBC Visa;
-30% на билеты II категории при покупке по картам ученика TBC и студенческим картам Visa;
-30% на билеты категории VIP при покупке картами TBC Concept и WM Visa;
-15% на все категории билетов при покупке через TBC;
— скидка не распространяется при покупке билетов на BSA.ge», — говорится в информации организатора мероприятия «Black Sea Arena».
Американская поп-рок-группа OneRepublic 10 мая откроет музыкальный сезон Starring Georgia 2024.
31 мая пройдут концерты Scorpions, а 18 августа выступит Jungle.
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