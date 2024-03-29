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Началась продажа билетов на концерт OneRepublic


29.03.2024   12:16


Открылся портал для продажи билетов на концерт OneRepublic.

Желающие посетить концерт уже могут купить билеты на BSA.ge и TKT.ge.

bsa.ge/ge/events/onerepublic20244 — покупайте билеты только категории Star Ring, на сайте скидка не действует.

tkt.ge/onerepublic — приобретайте билет любой категории.

В рамках сотрудничества Starring Georgia, TBC и VISA вы получите:

-20% на все категории билетов при покупке картами TBC Visa;

-30% на билеты II категории при покупке по картам ученика TBC и студенческим картам Visa;

-30% на билеты категории VIP при покупке картами TBC Concept и WM Visa;

-15% на все категории билетов при покупке через TBC;

— скидка не распространяется при покупке билетов на BSA.ge», — говорится в информации организатора мероприятия «Black Sea Arena».

Американская поп-рок-группа OneRepublic 10 мая откроет музыкальный сезон Starring Georgia 2024. ​

31 мая пройдут концерты Scorpions, а 18 августа выступит Jungle.


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