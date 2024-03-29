

Началась продажа билетов на концерт OneRepublic

29.03.2024 12:16









Желающие посетить концерт уже могут купить билеты на BSA.ge и TKT.ge.



— покупайте билеты только категории Star Ring, на сайте скидка не действует.



— приобретайте билет любой категории.



В рамках сотрудничества Starring Georgia, TBC и VISA вы получите:



-20% на все категории билетов при покупке картами TBC Visa;



-30% на билеты II категории при покупке по картам ученика TBC и студенческим картам Visa;



-30% на билеты категории VIP при покупке картами TBC Concept и WM Visa;



-15% на все категории билетов при покупке через TBC;



— скидка не распространяется при покупке билетов на BSA.ge», — говорится в информации организатора мероприятия «Black Sea Arena».



Американская поп-рок-группа OneRepublic 10 мая откроет музыкальный сезон Starring Georgia 2024. ​



31 мая пройдут концерты Scorpions, а 18 августа выступит Jungle.

Открылся портал для продажи билетов на концерт OneRepublic.Желающие посетить концерт уже могут купить билеты на BSA.ge и TKT.ge. bsa.ge/ge/events/onerepublic20244 — покупайте билеты только категории Star Ring, на сайте скидка не действует. tkt.ge/onerepublic — приобретайте билет любой категории.В рамках сотрудничества Starring Georgia, TBC и VISA вы получите:-20% на все категории билетов при покупке картами TBC Visa;-30% на билеты II категории при покупке по картам ученика TBC и студенческим картам Visa;-30% на билеты категории VIP при покупке картами TBC Concept и WM Visa;-15% на все категории билетов при покупке через TBC;— скидка не распространяется при покупке билетов на BSA.ge», — говорится в информации организатора мероприятия «Black Sea Arena».Американская поп-рок-группа OneRepublic 10 мая откроет музыкальный сезон Starring Georgia 2024. ​31 мая пройдут концерты Scorpions, а 18 августа выступит Jungle.





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