

Поисковые работы в Бакуриани прекращены из-за лавинной опасности

29.03.2024 12:56





Поисковые работы в Бакуриани прекращены из-за лавинной опасности.



Cпасатели продолжат поиски пропавшего в ближайшее время.



Сегодня, 28 марта, со склона горы в Бакуриани выпала масса снега. По имеющейся информации, под лавину попал один человек.



На месте мобилизованы пожарные и представители соответствующих подразделений. К поисково-спасательной операции были привлечены спасательные дроны и спасатели Отдела реагирования на особые ситуации Службы по чрезвычайным ситуациям.



Также был задействован вертолет Пограничной полиции МВД.





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