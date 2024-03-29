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Поисковые работы в Бакуриани прекращены из-за лавинной опасности
29.03.2024 12:56
Поисковые работы в Бакуриани прекращены из-за лавинной опасности.
Cпасатели продолжат поиски пропавшего в ближайшее время.
Сегодня, 28 марта, со склона горы в Бакуриани выпала масса снега. По имеющейся информации, под лавину попал один человек.
На месте мобилизованы пожарные и представители соответствующих подразделений. К поисково-спасательной операции были привлечены спасательные дроны и спасатели Отдела реагирования на особые ситуации Службы по чрезвычайным ситуациям.
Также был задействован вертолет Пограничной полиции МВД.
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