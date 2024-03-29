

Forbes: «Наполи» может увеличить зарплату Кварацхелия в три раза

29.03.2024 17:43





Если футболист сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия подпишет новый контракт с клубом, его зарплата увеличится втрое, пишет американское издание Forbes.



«La Gazzetta dello Sport сообщает, что этим летом Кварацхелия может продлить контракт. Поскольку (Виктор) Осимхен почти наверняка уйдет в ближайшие несколько месяцев, (президент клуба) Де Лаурентис знает, что он не может позволить еще одному ценному активу уйти в то же трансферное окно, и поэтому должны начаться переговоры о новой сделке… В настоящее время годовая зарплата Хвичи Кварацхели в «Наполи» составляет 1,6 млн долларов, и она может увеличиться до 4,8 млн долларов, если он продлит контракт», – пишет Forbes.





Контракт Кварацхелия с «Наполи» оформлен до 2027 года, однако, по информации издания, вполне вероятно, что соглашение продлят еще на 1-2 года.



Хвича Кварацхелия перешёл в Наполи в 2022 году. До сих пор он сыграл за клуб 61 матч и сумел забить 22 гола.



В составе сборной Грузии Хвича примет участие в Чемпионате Европы, который пройдет летом в Германии.





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