

Продажа билетов на ЕВРО2024 будет осуществляться через официальный сайт УЕФА - ФФГ

30.03.2024 15:24





Федерация футбола Грузии распространила заявление относительно приобретения билетов на Евро-2024.



«Прежде всего, еще раз поздравляю с этой исторической победой! Как известно, Грузия – единственная страна-дебютант чемпионата Европы. После получения путёвки на чемпионат Европы УЕФА перешёл в активную фазу переговоров с участниками чемпионата Европы относительно рабочего процесса и различных организационных вопросов.



Как известно, чемпионат Европы проводится под эгидой УЕФА. Соответственно, продажа билетов осуществляется при их непосредственном участии. На данном этапе уточняются окончательные детали процедуры продажи билетов.



Билеты будут продаваться через официальный сайт УЕФА. После получения подробной информации в ближайшие дни Федерация футбола предоставит болельщикам полную информацию о продаже билетов в Грузию и дате её начала.



Благодарим вас за поддержку, еще раз поздравляем вас с исторической победой и увидимся в Германии», — говорится в сообщении SFF.







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