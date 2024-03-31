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Католики, проживающие в Грузии, празднуют Пасху
31.03.2024 11:31
Католики, проживающие в Грузии, празднуют Пасху.
В связи с праздником в католическом соборе Успения Девы Марии в Тбилиси состоялось пасхальное богослужение. Традиционно литургию возглавил епископ Джузеппе Пазотто.
Епископ поздравил верующих с Пасхой.
«Воскресение Христово приносит радость. В наших семьях, в обществе могут быть проблемы, трудные минуты, в мире идут войны, и именно поэтому нам нужно сказать: Христос воскрес! Христос воскрес означает, что смерть побеждена, если смерть побеждена, то это не последнее слово для нас. Христос воскрес означает, что мы всегда должны иметь надежду в своем сердце, и эта надежда появляется потому, что Христос воскрес! Я хочу поздравить католиков, протестантов, армян, которые празднуют сегодня, а также тех, кто будет праздновать это великое таинство через месяц, потому что мы все христиане», — сказал епископ Джузеппе Пазотто.
У католиков празднику славной Пасхи Христовой предшествовал 40-дневный пост.
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