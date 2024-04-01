

Тюрьмы Грузии заполнены на 82,1% — число заключенных менее 10 тысяч

01.04.2024 12:21





Тюрьмы Грузии заполнены на 82,1%, сообщила Национальная служба статистики.



По данным на начало марта 2024 года в 13 тюрьмах содержались 9 770 человек, это 0, 27% населения страны.



• 356 заключенных — женщины;

• отбывают наказание 37 несовершеннолетних и 66 человек старше 70 лет;

• 3,8 тысячи заключенных имеют второй и более срок;

• 18,4% ждут приговора суда;

• в тюрьмах Грузии находится 862 иностранца из 53 стран, среди них 1 несовершеннолетний и 81 женщина;

• четверть иностранцев в тюрьмах Грузии — граждане Турции;

• условно отбывают срок 24,7 тысячи человек, в том числе 472 иностранца.



Источник: Новости - Грузия

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