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Тюрьмы Грузии заполнены на 82,1% — число заключенных менее 10 тысяч
01.04.2024 12:21
Тюрьмы Грузии заполнены на 82,1%, сообщила Национальная служба статистики.
По данным на начало марта 2024 года в 13 тюрьмах содержались 9 770 человек, это 0, 27% населения страны.
• 356 заключенных — женщины;
• отбывают наказание 37 несовершеннолетних и 66 человек старше 70 лет;
• 3,8 тысячи заключенных имеют второй и более срок;
• 18,4% ждут приговора суда;
• в тюрьмах Грузии находится 862 иностранца из 53 стран, среди них 1 несовершеннолетний и 81 женщина;
• четверть иностранцев в тюрьмах Грузии — граждане Турции;
• условно отбывают срок 24,7 тысячи человек, в том числе 472 иностранца.
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