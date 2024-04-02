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Кинематографисты призывают госаудит проверить деятельность Киноцентра Грузии


02.04.2024   11:31


Грузинские независимые кинематографисты призвали госаудит проверить деятельность Национального киноцентра Грузии. Движение «Грузинское кино в опасности» в своем заявлении подчеркивает, что это необходимо из-за «непрозрачной, недемократичной политики киноцентра».

Кинематографисты призывают провести аудит с момента т.н. реорганизации 12 июня 2023 года по сегодняшний день.

«Общество должно знать, на что тратится и без того очень небольшой бюджет грузинского кинематографа, используется ли он для личного благополучия, развлечений и путешествий той или иной партийной элиты», – заявили в движении.

Утверждается, что события, происходящие в Киноцентре за последние 10 месяцев, вызывают все больше вопросов у кинематографистов и широкой общественности.

«В течение этого времени мы наблюдаем: как Киноцентр не отвечает на официальные письма авторов; как он не публикует публичную информацию; сначала как он увольняет сотрудников по причине небольшого бюджета и сокращения штата, а затем нанимает пропагандистов правящей партии для тех же или иных целей. вновь созданные должности; почему он не может назначить директора», — говорится в заявлении.

Кроме того, авторы обращения подчеркивают последний случай — когда за государственный счет на Берлинале отправилась беспрецедентно большая делегация из Грузии — 34 человека.


Источник: SOVA
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