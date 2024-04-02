

Судья заявила, что ее муж был вынужден уйти с госслужбы после ее заявления о веттинге

02.04.2024 19:22





Судья Руставского городского суда Мадонна Майсурадзе заявляет, что ее муж был вынужден уйти с государственной службы после того как она публично высказала свою позицию касательно проверки добросовестности лиц занимающих ключевые должности в судебной системе.



Как сообщила Майсурадзе в беседе с Netgazeti от ее мужа, Георгия Чемия, который работал в Департаменте общих судов, потребовали объяснений, после чего он был вынужден уйти с работы:



«Он работал специалистом в Департаменте общих судов. Конечно, прямо ему ни кто не сказал, что он должен уйти, однако они попросили дать ответ о моих действиях. Создалась такая ситуация, что он написал заявление. Это произошло после того, как я публично зафиксировала свою позицию», — рассказала нам судья.



Материально-техническое обеспечение общих судов Грузии осуществляет юридическое лицо публичного права при Высшем совете юстиции Грузии — Департамент общих судов. Государственный контроль за деятельностью ведомства осуществляет Высший совет юстиции Грузии. Председатель Департамента общих судов и его заместители назначаются и освобождаются от должности секретарем Верховного совета юстиции Грузии с одобрения Высшего совета юстиции Грузии на трех летний срок. Остальные сотрудники отдела назначаются и освобождаются от должности председателем Департамента судов общей юрисдикции.



Что касается Мадонны Майсурадзе, то судья Руставского городского суда несколько дней назад в эфире «Мтавари Архи» заявила, что, в случае такой необходимости, она готова пройти проверку на добросовестность.



«Как известно, в прошлом году мы получили статус кандидата в Евросоюз, и в целях вступления наряду с Грузией другим странам также было поручено проверить добросовестность судей… Я готова к проверке моей добросовестности», — заявила судья Мадонна Майсурадзе.



В 2002-2006 годах Георгий Чемия был судьей Чохатаурского районного суда и осуществлял полномочия судьи Руставского городского суда; В 2006-2010 годах был судьей Тбилисского городского суда; С октября 2010 года назначен судьей Тбилисского апелляционного суда.



Десятилетний срок полномочий Георгия Чемия на посту судьи истек в 2012 году. В 2016 году он хотел получить назначение на пост судьи с трехлетним испытательным сроком. Чемия принял участие в конкурсе, но не смог набрать 10 голосов членов Совета.



Он подал заявку на 5 вакансий, в Тбилисском апелляционном суде и в Тбилисском городском суде, а также в Мцхетском суде. Георгий Чемия, который был судьей в первой инстанции по делу Сандро Гиргвлиани, в 2017 году также не получил назначение на пост судьи от Высшего совета юстиции.



Сегодня, 2 апреля, Департамент общих судов опубликовал заявление в отношении судьи Георгия Чемия, в котором отмечается, что Чемия много лет работал в Департаменте общих судов, но в последнее время систематически не выходил на работу или уходил с работы раньше времени:



«Ему, как и другим сотрудникам, было предложено приходить на работу вовремя и работать с полной нагрузкой (наравне с коллегами), на что он отказался, заявив, что такой график для него неприемлем и он не сможет интенсивно ходить (на работу) , после чего он сам принял решение уйти с работы. Соответвенно то, что его кто-то заставил расторгнуть трудовой договор, является ложью и это целенаправленной попыткой дискредитации», — указано в заявлении ведомства.





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