

Тело погибшего в Украине грузинского бойца Тенгиза Чания доставили в Грузию

03.04.2024 10:51





Тело Тенгиза Чания, еще одного грузинского бойца погибшего в Украине доставили в Грузию.



В Тбилисском международном аэропорту собрались члены его семьи, друзья и товарищи. 48-летний Тенгиз погиб в результате артиллерийского обстрела в Авдеевке Донецкой области.



Члены семьи и друзья Тенгиза Чания вспоминали, что со дня окончания школы, он поступил на грузинскую военную службу и воевал за защиту территориальной целостности нашей страны.



«Пусть Тенго станет ангелом-хранителем тех мальчиков, которые боролись за свободу нашей страны. Где бы он ни был, он стоял против нашего общего врага – в Абхазии, в Самачабло, и с самого первого дня участвовал в украинской войне. Тенго — современный герой современной истории. Я горжусь своим братом. Мой брат рисковал своей жизнью ради нашего будущего, ради нашей страны. Большое спасибо ребятам, которые воевали. Я преклоняюсь перед погибшими», — заявил Темур Чания, брат Тенгиза Чания.



Тенгиз Чания будет похоронен с воинскими почестями во вторник, 9 апреля, в селе Ганмухури Зугдидского района.







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