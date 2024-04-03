

Продажа билетов на матчи сборной Грузии на Евро-2024 начнется с 15 апреля

03.04.2024 14:17





«Болельщики смогут приобрести билеты на матчи сборной Грузии на чемпионате Европы с 15 апреля», — сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.



«Билеты для грузинских болельщиков будут продаваться на билетном портале УЕФА 15 апреля в 13:00. Подробной информацией и руководством мы поделимся с болельщиками нашей команды в ближайшие дни», — говорится в сообщении.



Билеты можно приобрести на сайте http://euro2024.com/tickets.



Для справки, сборная Грузии встретится с Турцией 18 июня, Чехией 22 июня и Португалией 26 июня в группе F на Евро-2024.







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