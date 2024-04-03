

НПО «Студенты за европейское будущее»: «Российский закон не пройдет!»

03.04.2024 14:35





НПО «Студенты за европейское будущее» (Students For The European Future) отреагировала на повторное внесение «Грузинской мечтой» российского «закона об иноагентах» в парламент.



«Ровно 1 год назад мы упорно боролись за победу в марте. Обращаемся к «Грузинской мечте»: усилиями студентов российский закон не пройдет!», — сказано в заявлении.



Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



О том, что этот законопроект будет инициирован в парламенте на специальном брифинге заявил лидер парламентского большинства партии власти Мамука Мдинарадзе.



Позже он заявил, что декларацию о доходах и растратах с января 2025 года придется заполнять тем организациям (НПО и СМИ), зарубежное финансирование которых составляет более 20%.



Напомним, российский законопроект был первоначально инициирован «Грузинской мечтой» в феврале 2023 года — за этим последовали масштабные общественные протесты в разных городах Грузии. В результате протестных акций «Грузинская мечта» 9 марта объявила об отзыве российского законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», то есть того самого российского «закона об иноагентах». А 10 марта он был вынесен на пленарное заседание.



7-8 марта у парламента прошли акции протеста против законопроекта. Митинги прошли в Кутаиси, Батуми и других городах. Сотрудники полиции разогнали мирную акцию с помощью водометов, перцовых баллончиков и слезоточивого газа. Несмотря на многочасовые попытки, люди не разошлись, после чего полиция начала задерживать протестующих силовыми методами.



Сотрудники полиции препятствовали работе представителей СМИ и были зафиксированы факты насилия в отношении журналистов. 9 марта МВД Грузии освободило всех лиц, задержанных в административном порядке, — 133 человека.





Источник: SOVA

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