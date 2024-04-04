

Онкопациенты требуют решить проблему дефицита медикаментов

04.04.2024 12:12





Часть онкобольных планирует начать акцию протеста у здания Администрации правительства 8 апреля часть. Участники митинга потребуют у властей отменить лимит в 25 тысяч лари, выделенный на лечение больных, и преодоление дефицита медицинских препаратов, сообщает руководитель организации «Союз за жизнь» Гванца Апхаидзе.



«Акции будут проходить в 24-часовом режиме. Будь то дождь или ветер, это нас не напугает. В марте из-за отсутствия лекарств умерли 3 человека. У нас была встреча с министром, он хорошо настроен, однако, к сожалению, у него та же команда. Мы знаем, что Михаил Сарджвеладзе не медицинский работник, он юрист. Будет очень плохо, если снова появится та же команда, которая уже 2 года с ошибками ведет проект онкопациентов.



Первый заместитель врет онкобольным на каждой встрече. Министр сообщил, что запас лекарств есть, но до пациентов они не доходят. Почему это так, выясняется. Мы не сможем ничего сделать с той же рабочей группой, которая утверждала, что не знала об этих недочетах.



Мы просим Ираклия Кобахидзе пополнить группу компетентными людьми, которые будут работать с онкологическими больными. Министр здравоохранения должен созвать сессию в парламенте и обеспечить онкологических больных всем необходимым в течение 1 месяца и поработать над новой системой», — сказала Гванца Апхаидзе.



SOVA

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