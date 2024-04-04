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Сборная Грузии поднялась на 75-е место в рейтинге ФИФА
04.04.2024 14:54
Сборная Грузии поднялась на две позиции и занимает 75-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте ФИФА.
В матчах квалификации Евро-2024 21 марта сборная Грузии обыграла команду Люксембурга со счетом 2:0, а 26 марта победила греков со счетом 4:2. В итоге, сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу.
Единственная страна-дебютант Евро-2024 будет выступать в группе с Турцией, Чехией и Португалией. В рейтинге ФИФА они занимают 46-е, 36-е и 6-е места соответственно.
Лидером рейтинга остается сборная Аргентины. Второе место занимает сборная Франции. На третью позицию поднялась сборная Бельгии, сместившая на четвертое место англичан. В первую десятку рейтинга также вошли сборные Бразилии, Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии.
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