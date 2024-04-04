

Перед зданием парламента проходит стихийная акция против «закона об иноагентах»

04.04.2024 22:27





В Тбилиси перед зданием парламента Грузии проходит организационная встреча-протест «Нет — российскому закону». Собравшиеся граждане требуют от властей отзыва закона «об агентах иностранного влияния». В митинге участвуют гражданские активисты, политики и рядовые граждане.



«Я думаю, что грузинский народ и молодежь не должны останавливаться и выступать против этого закона, это в наших силах. Если люди выйдут, будет результат, если люди не выйдут, результата не будет — они получат свое», — заявил в интервью телекомпании TV Pirveli один из участников митинга – Гия Каландадзе, дедушка задержанного на мартовских митингах Лазаре Григориадиса.



На сегодняшнем митинге будет разработан план борьбы против российского закона, заявил представитель движения «Джиути» Георгий Меладзе.



«Главное, что мы все понимаем одно – «Грузинская мечта» не должна сделать и шагу без больших потерь, активное гражданское общество Грузии не должно позволить им сделать ни один шаг. Особенно шаги, направленные против нашей свободы – сегодня внесли три законопроекта и тему женской квоты уже утвердили. Сегодня они выстраивают всю систему для того, чтобы одержать максимальную победу на этих выборах, и именно здесь она должна быть побеждена («Грузинская мечта»)», — говорит Меладзе.



Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



О том, что этот законопроект будет инициирован в парламенте на специальном брифинге заявил лидер парламентского большинства партии власти Мамука Мдинарадзе.



Позже он заявил, что декларацию о доходах и растратах с января 2025 года придется заполнять тем организациям (НПО и СМИ), зарубежное финансирование которых составляет более 20%.



Премьер Грузии заявил, что пришло время НПО и их донорам «европеизироваться».



Президент Грузии заявила, что «Россия сюда больше никогда не вернется». Заново инициировав закон об иноагентах, «Мечта» показала свое истинное лицо, убеждена Саломе Зурабишвили.



Напомним, 7 марта 2023 года парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, раскритикованный оппозицией, гражданским сектором и западными партнерами страны. Это вызвало стихийные акции протеста в Тбилиси. В результате, правящая партия «Грузинская мечта» была вынуждена заявить об отзыве законопроекта. Но для юридического оформления отзыва было необходимо вынести его на второе чтение и провалить. Что и было сделано.



Источник: SOVA

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