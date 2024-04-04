

Как в Грузии занимаются профилактикой рака шейки матки — и где сделать прививку

04.04.2024 23:08





В Грузии рак шейки матки входит в пятерку злокачественных заболеваний с самой высокой распространенностью. По состоянию на 2021 год зарегистрирован 281 новый случай рака шейки матки, от которого умерла 151 женщина, пишет Radio Tavisupleba.



Paper Kartuli изучила, что в Грузии делают для профилактики рака шейки матки и где можно сделать прививку от ВПЧ — одну из самых эффективных мер против болезни.



Новая модель скрининга. В Грузии внедрили новую модель диагностирования рака шейки матки, сообщили 1 апреля в Национальном скрининг-центре. Программа проводится при поддержке мэрии Тбилиси.



Цитата. «Согласно новой методике, скрининг будет применяться к женщинам в возрасте от 30 до 60 лет. Женщины в возрасте от 25 до 30 лет продолжат проходить обследование по старой модели — с помощью ПАП-теста», — заявила глава Национального скрининг-центра Этер Кигурадзе.



Вакцинация от ВПЧ. В Грузии доступна вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ). Она бесплатна для граждан — девушек от 10 до 45 лет и мужчин от 10 до 26 лет.



Для иностранных граждан вакцина платная. Цены на препараты могут различаться в клиниках, заметила Paper Kartuli.



Где можно сделать прививку от ВПЧ и сколько это стоит

▪️ Клиника Evex. Одна доза препарата Гардасил-4 — 420 лари. Подросткам с 10 до 13 лет вакцину делают в две дозы. С 13 до 26 лет — в три дозы;

▪️ Клиника имени Иашвили. 105 лари за одну дозу препарата Гардасил-4. Всего нужны три дозы препарата, рассказала иммунолог Лаврита Пачуашвили в разговоре с Paper Kartuli;

▪️ Клиника Silk Medical. Одна доза препарата Гардасил-4 стоит 450 лари. А одна доза Гардасил-9 — 900 лари. На данный момент в клинике Тбилиси есть только Гардасил-4, поступление Гардасил-9 ожидают в ближайшие дни. Вакцинация обоих препаратов проходит в три дозы, рассказала администраторка клиники в разговоре с Paper Kartuli.



Препарат Гардасил-4 защищает от четырех видов вируса папилломы, а Гардасил-9 – от девяти.



Вакцинация от ВПЧ доступна в больницах по всей Грузии. Список клиник опубликовал Национальный центр по контролю заболеваний. Но лучше позвонить в клинику и удостовериться, что препарат есть в наличии.



При этом вакцина от ВПЧ есть в наличии в клинике Aversi, Диомеди (филиал в Сабуртало), Национальном учебном центре семейной медицины, но доступна только для граждан страны. Иностранцы не могут получить вакцину даже платно, рассказали Paper Kartuli в клиниках.



Почему это важно. Согласно данным NCDC, ВПЧ — наиболее распространенная вирусная инфекция репродуктивного тракта, которая вызывает у женщин и мужчин различные заболевания — в том числе рак. Вакцинация против папилломавируса является одним из эффективных средств профилактики этих заболеваний: она снижает риск рака шейки матки почти на 90 %.



ВОЗ рекомендует привиться вакциной от ВПЧ. Первичная группа для вакцинации — девочки в возрасте от 9 до 14 лет, то есть до начала половой жизни. Вакцинация вторичных групп, таких как мальчики и более взрослые женщины — тоже рекомендована.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





