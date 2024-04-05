

Жители Адигени не позволяют молиться местным мусульманам

05.04.2024 15:33





Министерство внутренних дел Грузии комментирует ситуацию с поселке Адигени, где представителям мусульманской общины не дают молиться местные жители:



«В поселке Адигени мобилизованы сотрудники соответствующих подразделений МВД для охраны правопорядка и безопасности.



Мы призываем собравшихся на месте граждан не превышать нормы, установленные законом о свободе слова и собраний.



Любой факт нарушения закона, будет немедленно пресекаться, в рамках закона, полицией», — говорится в заявлении, распространенном МВД.



Ранее о том, что мусульманам в Адигени не позволяют молиться, сообщил оппозиционный депутат Тариэл Накаидзе. Полиция блокирует дороги и не пускает их в место, где проводятся молитвы, утверждает парламентарий.



Накаидзе распространяет видеокадры, на которых видно скопление православных священнослужителей и граждан у дома Мераба Микеладзе, мусульманина, проживающего в Адигени.





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