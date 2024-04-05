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Домики для бездомных собак поставили в тбилисском районе Глдани
05.04.2024 16:24
Деревянные укрытия для животных поставили на улице Хизанишвили, а также в третьем, седьмом и восьмом микрорайонах Глдани, сообщает Агентство по мониторингу животных.
В сообщении ведомства также сказано, что домики установили 4 апреля во Всемирный день бездомных животных.
Контекст. В начале марта стало известно, что по результатам официальной переписи в Тбилиси зарегистрировано 30 150 бездомных собак. Из них стерилизовано 32 % животных — 10,5 тысячи собак.
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