

Супруга миллионера Шоты Шалелашвили открывает телекомпанию

05.04.2024 20:58





Жена экс-депутата от «Грузинской мечты» и бизнесмена-миллионера Шоты Шалелашвили, Ира Пичхадзе, купила телерадиокомпанию «ТВ 24». По данным Netgazeti, сейчас ведутся переговоры с рядом известных журналистов.



Ира Пичхадзе купила «ТВ 24» у Виктора Медзмариашвили за 50 тысяч долларов в конце января. В настоящее время она является директором «ТВ 24». Телевидение планирует начать пробное вещание в конце апреля.



Шота Шалелашвили является председателем партии «Поколения для Грузии» и готовится участвовать в парламентских выборах. Последняя декларация об имуществе Шоты Шалелашвили как депутата парламента была заполнена в 2020 году. Согласно упомянутой декларации, на его банковских счетах было несколько миллионов лари, а также он владел миллионной недвижимостью в Грузии, Израиле и России.



Как рассказал Шота Шалелашвили, его жена приняла решение купить телекомпанию, потому что в стране «нет объективного телевидения».



«Политику запрещено законом иметь какие-либо планы, связанные с телевидением. Моя жена купила его, сейчас занимается разработкой, а там посмотрим, куда это нас приведет. Моя жена очень умный человек и следит за тем, что происходит в стране.



В стране нет объективного телевидения, люди не могут узнать, где правда, если они переключаются на государственное телевидение, то там мы живем в Монте-Карло, если они перейдут на другой (канал), то здесь (новость) о том, что в Сачхере сосед украл чью-то майку, так это освещает оппозиция. Хорошее, должно быть освещено хорошо, а плохое — плохо. Телевидение должно быть объективным», — заявил Шота Шалелашвили Netgazeti.



По словам Шалелашвили, его жена не собирается управлять телевидением и передаст пост директора человеку, имеющему большой опыт работы в сфере СМИ.



По его словам, одним из людей, с которыми обсуждается сотрудничество, является бывшая руководитель информационной службы телекомпании «Имеди» Нана Лежава. По этому поводу Netgazeti связалось с Наной Лежавой, которая сообщила нам, что решение пока не принято.



По его словам, если редакционная политика телевидения будет приемлемой и привлекательной для общественности, на следующем этапе вещательная сеть будет усовершенствована.





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