

Сборная Грузии проведет два товарищеских матча перед Евро2024

07.04.2024 11:18





Стали известны соперники сборной Грузии в товарищеских матчах, которые пройдут до начала чемпионата Европы 2024 года.



Сборная сыграет два матча. 5 июня команда. 5 июня наша команда проведет свой первый товарищеский матч против Уэльса. Матч пройдет в Тбилиси.



Что касается следующего соперника, то «Крестоносцы» 9 июня в гостях сразятся с Черногорией.



Напомним, что соперниками сборной Грузии на Евро-2024 будут Турция, Чехия и Португалия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





