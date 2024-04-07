|
|
|
Сборная Грузии проведет два товарищеских матча перед Евро2024
07.04.2024 11:18
Стали известны соперники сборной Грузии в товарищеских матчах, которые пройдут до начала чемпионата Европы 2024 года.
Сборная сыграет два матча. 5 июня команда. 5 июня наша команда проведет свой первый товарищеский матч против Уэльса. Матч пройдет в Тбилиси.
Что касается следующего соперника, то «Крестоносцы» 9 июня в гостях сразятся с Черногорией.
Напомним, что соперниками сборной Грузии на Евро-2024 будут Турция, Чехия и Португалия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна