

Грузинский чемпион UFC Илия Топурия встретился с Лионелем Месси в Майами

07.04.2024 19:32





Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия присутствовал на матче регулярного чемпионата Американской футбольной лиги (MLS) в Майами, в котором «Интер Майами» встречался с «Колорадо Рэпидс» (2:2).



Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами», забил гол на 58-й минуте сравнял счет 1:1.



После матча Топурия встретился с Месси и другими звездами «Интер Майами» — Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Хорди Альба.



Грузинский спортсмен написал в соцсети об аргентинце:



«Вместе с одной из величайших легенд в истории спорта. Пример для меня и образец для подражания для всех».







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