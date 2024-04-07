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Грузинский чемпион UFC Илия Топурия встретился с Лионелем Месси в Майами
07.04.2024 19:32
Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия присутствовал на матче регулярного чемпионата Американской футбольной лиги (MLS) в Майами, в котором «Интер Майами» встречался с «Колорадо Рэпидс» (2:2).
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами», забил гол на 58-й минуте сравнял счет 1:1.
После матча Топурия встретился с Месси и другими звездами «Интер Майами» — Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Хорди Альба.
Грузинский спортсмен написал в соцсети об аргентинце:
«Вместе с одной из величайших легенд в истории спорта. Пример для меня и образец для подражания для всех».
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