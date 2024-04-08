

«Не позволим «Мечте» принять российский закон» — медиа

08.04.2024 12:15





Часть грузинских независимых медиа осуждает план «Грузинской мечты» возобновить обсуждение «российского закона» в парламенте, они заявили, что не допустят принятия этого закона.



По мнению СМИ, это очередная попытка правительства «Грузинской мечты» отобрать голос граждан, уничтожить независимые СМИ, гражданское общество, заставить замолчать и исключить наиболее активную часть общества из общественных процессов.



«Вернув российский закон, грузинское правительство еще раз продемонстрировало свой насильственный характер. Учителем «Грузинской мечты» является российское правительство, которое хочет управлять страной путем подчинения и контроля, подавления и изгнания, лжи и демагогии», — говорится в заявлении.



По мнению СМИ, этот закон стремительно движется от смешанной системы правления к прочно утвердившемуся авторитаризму — в стране подобной России, где человеческая жизнь и достоинство имеют цену соломы [ничтожную цену — прим. ред.], где царят коррупция и непотизм [кумовство], угнетение и грабеж, где не осталось свободных СМИ и где не может защитить людей от жестокой государственная машины, где у людей нет возможности развиваться, а самое ценное качество – покорность.



Мы не хотим жить и не намерены жить в такой стране! Мы не позволим правительству «Грузинской мечты» потерять наш реальный шанс вернуть Грузию в европейскую семью», — говорится в заявлении.



СМИ подчеркивают, что «Грузинская мечта» уже много лет не прекращает борьбу с теми кто озвучивает критические мнения в интернете и в передачах независимых СМИ. По этой причине независимые средства массовой информации, а также организации гражданского общества стали основными целями правительства.



«В течение многих лет ненависть к журналистам изливается с самых высоких трибун. Высшие чиновники демонизируют журналистов теориями заговора, дезинформацией и сфабрикованными историями. Власти Грузии систематически преследуют и притесняет журналистов, не позволяют им работать, оскорбляют их словесно и физически. Несмотря ни на что, мы не перестаем бороться за наши идеалы, нашу любимую профессию, наших дорогих читателей, слушателей и зрителей, нашу любимую и единственную Родину. В этой борьбе нас поддерживают друзья и стратегические партнеры нашей страны, которые, не менее чем мы, радуются каждому нашему достижению, каждой победе, каждому шагу вперед», — говорится в сообщении.



СМИ отмечают поддержку международных партнеров, которые во второй раз высказали резко негативную оценку касательно инициативы «Грузинской мечты» и призвали власти Грузии отказаться от нее.



«Мы не позволим правительству «Грузинской мечты» принять российский закон о возведении глухой стены между Грузией и ее истинными друзьями. Мы будем усиливать сопротивление, защищать свои права, права наших граждан и право нашей страны действовать согласно своему цивилизационному выбору. Вместе с международными партнерами мы превратим Грузию в подлинно европейскую демократию», — говорится в заявлении.





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