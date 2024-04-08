

Люди с ограниченными возможностями выступили против «закона об иноагентах»

08.04.2024 13:58





Люди с ограниченными возможностями выступили против «закона об иноагентах». Они призвали власти не принимать «российский закон», поскольку он будет иметь разрушительные последствия для общества и особенно для людей с особыми потребностями.



Кроме того, они говорят, что не получат важных услуг и их правовое положение будет нарушено.



«Россия хочет, чтобы грузинское общество было слаборазвитым, деградировавшим и разбитым, и если сегменты внутри него также будут деградировать по отдельности, им будет гораздо легче стать сателлитом нашего государства.



Поэтому мы, часть людей с особыми потребностями, не хотим жить в государстве, где нас называют инвалидами. Мы не хотим становиться инвалидами, потому что хотим быть людьми, которые могут что-то делать для государства, и для этой возможности нам нужна поддержка, которую оказывают нам наши зарубежные партнеры. Только не российское законодательство и не пророссийские действия!», — заявили они.



Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



Попытки снова инициировать закон об иностранных агентах («Закон об прозрачности иностранного влияния») под «новым предлогом» осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран — евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО Восточного партнерства и другие. Зато в Кремле за это «Мечту» ожидаемо похвалили.



О том, что этот законопроект будет инициирован в парламенте на специальном брифинге заявил лидер парламентского большинства партии власти Мамука Мдинарадзе.



Позже он заявил, что декларацию о доходах и растратах с января 2025 года придется заполнять тем организациям (НПО и СМИ), зарубежное финансирование которых составляет более 20%.



Премьер Грузии заявил, что пришло время НПО и их донорам «европеизироваться».



Президент Грузии заявила, что «Россия сюда больше никогда не вернется». Заново инициировав закон об иноагентах, «Мечта» показала свое истинное лицо, убеждена Саломе Зурабишвили.



Напомним, 7 марта 2023 года парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, раскритикованный оппозицией, гражданским сектором и западными партнерами страны. Это вызвало стихийные акции протеста в Тбилиси. В результате, правящая партия «Грузинская мечта» была вынуждена заявить об отзыве законопроекта. Но для юридического оформления отзыва было необходимо вынести его на второе чтение и провалить. Что и было сделано.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





