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В Тбилиси появились протестные баннеры против закона об «иноагентах»


08.04.2024   14:03


Утром 5 апреля в Тбилиси появились протестные баннеры против нового закона об «иноагентах». Плакаты с надписью «В Грузии вирус» развесили представители молодежного отделения партии «Лело Грузия», сообщил телеканал Mtavari.

Детали. По словам активистов, таким перформансом они хотят заявить, что законопроект «служит интересам Кремля и грузинской властью управляет Кремль».

Цитата. «Возвращение законопроекта является доказательством того, что они [власти Грузии] на службе у России», — заявил председатель молодежного совета партии «Лело Грузия» Ото Парулава в разговоре с Mtavari.

Контекст. 3 апреля «Грузинская мечта» внесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект предусматривает регистрацию НПО и медиа, 20 % доходов которых получены из-за границы.

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «правящая партия саботирует европейский путь» Грузии.


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