

В Грузии 860 918 человек не имеют документов, удостоверяющих личность.

08.04.2024 14:09





В Грузии 860 918 человек не имеют документов, удостоверяющих личность. Информация была предоставлена Агентством по развитию государственных услуг в ответ на запрос депутата парламента Тины Бокучава.



В частности, по данным агентства, число граждан Грузии, которые по состоянию на 18 марта 2024 года не имеют ни грузинского паспорта, ни электронной ID-карты, ни неэлектронной ID-карты, в общей сложности составляет 860 918 человек, из них 691 387 - несовершеннолетние и 169 531 - совершеннолетние.



По данным ведомства, число граждан Грузии с действующими электронными ID составляет 3 138 447 человек. Количество граждан, имеющих грузинский паспорт, но не имеющих других действительных документов, удостоверяющих личность, составляет 402 347 человек.



Кроме того, с 26 декабря 2019 года по 18 марта 2024 года гражданам Грузии (в основном по причинам, связанным с религиозными убеждениями) выдано 3238 неэлектронных удостоверений личности.





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