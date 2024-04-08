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В Грузии 860 918 человек не имеют документов, удостоверяющих личность.
08.04.2024 14:09
В Грузии 860 918 человек не имеют документов, удостоверяющих личность. Информация была предоставлена Агентством по развитию государственных услуг в ответ на запрос депутата парламента Тины Бокучава.
В частности, по данным агентства, число граждан Грузии, которые по состоянию на 18 марта 2024 года не имеют ни грузинского паспорта, ни электронной ID-карты, ни неэлектронной ID-карты, в общей сложности составляет 860 918 человек, из них 691 387 - несовершеннолетние и 169 531 - совершеннолетние.
По данным ведомства, число граждан Грузии с действующими электронными ID составляет 3 138 447 человек. Количество граждан, имеющих грузинский паспорт, но не имеющих других действительных документов, удостоверяющих личность, составляет 402 347 человек.
Кроме того, с 26 декабря 2019 года по 18 марта 2024 года гражданам Грузии (в основном по причинам, связанным с религиозными убеждениями) выдано 3238 неэлектронных удостоверений личности.
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