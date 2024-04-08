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В парламенте ограничили пропуск журналистов некоторых изданий


08.04.2024   17:20


Некоторых журналистов, в том числе репортеров издания Netgazeti, не пропустили в парламент. Причину недопуска администрация не пояснила.

Сегодня в Бюро парламента Грузии «Грузинская мечта» во второй раз регистрирует т.н. российский закон.

Между тем у заднего входа в парламент происходит акция протеста. Граждане протестуют против нарушения обещания, данного правящей партий год назад, о том, что российский закон не будет возвращен на рассмотрение.


3 апреля 2024 года стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон «о прозрачности иностранного влияния», который сравнивают с российским законом об «иноагентах».

Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после резкой критики ЕС и США и под давлением протестов власть решила все же отозвать его.


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