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В парламенте ограничили пропуск журналистов некоторых изданий
08.04.2024 17:20
Некоторых журналистов, в том числе репортеров издания Netgazeti, не пропустили в парламент. Причину недопуска администрация не пояснила.
Сегодня в Бюро парламента Грузии «Грузинская мечта» во второй раз регистрирует т.н. российский закон.
Между тем у заднего входа в парламент происходит акция протеста. Граждане протестуют против нарушения обещания, данного правящей партий год назад, о том, что российский закон не будет возвращен на рассмотрение.
3 апреля 2024 года стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон «о прозрачности иностранного влияния», который сравнивают с российским законом об «иноагентах».
Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после резкой критики ЕС и США и под давлением протестов власть решила все же отозвать его.
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