

Для участия в ЕНЭ зарегистрировались более 47 000 абитуриентов

08.04.2024 20:01





Более 47 000 студентов зарегистрировались для участия в единых национальных экзаменах (ЕНЭ), сообщает Национальный центр оценок и экзаменов.



Из них более 3 000 студентов изъявили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов, а более 10 000 кандидатов в магистратуру прошли регистрацию на общий магистерский экзамен.



«Национальный центр оценок и экзаменов в очередной раз напоминает абитуриентам, что они смогут удалить или добавить предмет, а также изменить язык экзамена до 18:00 часов 15 апреля», — сказано в заявлении.



Ведомство напоминает, что возможность внести изменения в список образовательных программ есть до 18:00 следующего дня после публикации результатов апелляции. Конкретное число будет опубликовано позднее.





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