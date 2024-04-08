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Для участия в ЕНЭ зарегистрировались более 47 000 абитуриентов
08.04.2024 20:01
Более 47 000 студентов зарегистрировались для участия в единых национальных экзаменах (ЕНЭ), сообщает Национальный центр оценок и экзаменов.
Из них более 3 000 студентов изъявили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов, а более 10 000 кандидатов в магистратуру прошли регистрацию на общий магистерский экзамен.
«Национальный центр оценок и экзаменов в очередной раз напоминает абитуриентам, что они смогут удалить или добавить предмет, а также изменить язык экзамена до 18:00 часов 15 апреля», — сказано в заявлении.
Ведомство напоминает, что возможность внести изменения в список образовательных программ есть до 18:00 следующего дня после публикации результатов апелляции. Конкретное число будет опубликовано позднее.
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