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За последние 13 лет число студентов в ВУЗах Грузии увеличилось на 86,9%
09.04.2024 13:10
За последние 13 лет количество студентов в высших учебных заведениях увеличилось на 86,9%.
В 2011-2012 учебном году количество студентов государственных и частных высших учебных заведений достигло 95 110 человек (53 079 женщин; 42 031 мужчина).
В 2023-2024 учебном году количество студентов в государственных и частных высших учебных заведениях достигло 177 791 человек (91 012 женщин; 86 779 мужчин).
Ежегодно наиболее востребованными областями становятся социальные науки, бизнес и право.
На 2023-2024 учебный год по направлению «Социальные науки, бизнес и право» зарегистрировано 66 515 студентов; На втором месте находится программа здравоохранения и социального обеспечения, где зарегистрировано 42 197 студентов.
Направление, на котором обучается наименьшее количество студентов, – это инженерное, перерабатывающее и строительное направления. По данному направлению в 2023-2024 учебном году зарегистрировано 3425 студентов.
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