

Герои 9 апреля: Евроинтеграция – продолжение пути, начатого 9 апреля

09.04.2024 13:47





Спустя 35 лет после трагических событий 9 апреля Грузия сейчас ближе всего к исторической цели, стоившей жизни десяткам грузин в 1989 году. Сегодня у Грузии есть шанс вернуться в свою историческую семью в качестве сильной, демократической страны.



Как отмечает Гуга Гегенава, выживший при трагедии 9 апреля, место Грузии было и есть среди западного и свободного мира.



«Это день, который показал нам, что главное – свобода. Хотя события 9 апреля были стихийными, мы прекрасно осознавали тот факт, что этот путь, исходя из нашего географического и геополитического положения, лежит только на запад», — говорит Гегенава, который в ночь на 9 апреля вместе с командой по регби Тбилисского технического университета, спас от русских саперных лопаток очень много людей.



«Ради свободы и лучшее будущее, ради борьбы, которая началась много лет назад, мы должны сейчас сделать практические шаги, мы должны потребовать реформ, необходимых для достижения конечной цели. Ради этой цели было принесено в жертву много жизней, в том числе и жизнь моей бабушки, — говорит Анна, внучка 61-летней Заиры Киквидзе, погибшей 9 апреля.



«Каждый такой шаг вперед, который связан с интеграцией в Европейский Союз и лучшим и светлым будущим нашей страны, фактически является продолжением того, что началось 9 апреля.



Если тогда многое было неосознанным и стихийным, то сегодня мы имеем четкую лестницу, по которой нужно идти, эта лестница состоит из девяти ступеней, которые являются конкретными этапами: реформы, которые нужно провести, которые нужно пройти. Они приведут нас к цели — интеграции в Евросоюз», — объясняет Анна.



О цене которая была заплачена 9 апреля и европейских ценностях, рассказывает еще одна участница исторического митинга Нана Махарадзе. Изображение молодой Наны в автомобиле с флагом в руках и бесстрашным твердым взглядом, облетело весь мир. Как говорит Нана Махарадзе в эмиграции она увидела, что в Европе очень интересуется традициями и историей Грузии.



«Там интересуются нашей грузинской уникальностью, традициями и историей. Может быть, тогда, в апреле, когда мы стояли там, мы не заглядывали так далеко, но в тот момент, в том месте, мы приняли правильное решение. Я знаю, что европейская интеграция это правильное решение. В Грузии выросло новое поколение, яркое, родившееся в свободной стране, которое точно знает, что является его приоритетом. Будущее Грузии в Европе, это приоритет», – говорит Махарадзе.



Грузия получила 9 рекомендаций от Евросоюза, реализация которых имеет решающее значение для начала переговоров по интеграции страны в ЕС.



Евросоюз ждал нас – давайте доведем дело до конца!



Материал подготовлен в рамках проекта — «Программа информационной надежности Грузии». Проект реализуется Zink Network. Проект финансируется USAID в Грузии. Взгляды и мнения, выраженные в материале, не обязательно отражают точку зрения донора или организации.





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