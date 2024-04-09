

Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом Серии-А в марте

09.04.2024 18:03





Грузинский футболист неаполитанского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия назвал лучшим игроком Серии-А в марте.



Опрос проходил в онлайн-режиме.



Данный приз является четвертым в своей карьере для грузинского футболиста.





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