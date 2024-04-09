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Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом Серии-А в марте
09.04.2024 18:03
Грузинский футболист неаполитанского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия назвал лучшим игроком Серии-А в марте.
Опрос проходил в онлайн-режиме.
Данный приз является четвертым в своей карьере для грузинского футболиста.
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