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В Тбилиси проходит «Марш свободы» – «Да Европе! Нет российскому закону!»
09.04.2024 19:03
По инициативе общественных организаций от площади Республики к парламенту проходит «Марш свободы».
Представители гражданского общества движутся в направлении парламента с лозунгом: «Да Европе! Нет российскому закону!»; «Мы выбираем Европу, Грузия никогда не будет Россией! Вместе защитим победу 9 апреля!».
К «Маршу свободы» присоединились лидеры оппозиционных партий, представители неправительственных организаций, представители сферы культуры.
Вышедшие на марш несут флаги Грузии и Евросоюза, а в память о 9 апреля участникам раздали ромашки и тюльпаны.
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