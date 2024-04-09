

В Тбилиси проходит «Марш свободы» – «Да Европе! Нет российскому закону!»

09.04.2024 19:03





По инициативе общественных организаций от площади Республики к парламенту проходит «Марш свободы».



Представители гражданского общества движутся в направлении парламента с лозунгом: «Да Европе! Нет российскому закону!»; «Мы выбираем Европу, Грузия никогда не будет Россией! Вместе защитим победу 9 апреля!».



К «Маршу свободы» присоединились лидеры оппозиционных партий, представители неправительственных организаций, представители сферы культуры.



Вышедшие на марш несут флаги Грузии и Евросоюза, а в память о 9 апреля участникам раздали ромашки и тюльпаны.





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