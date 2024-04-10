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НПО Армении выражают солидарность со своими грузинскими коллегами
10.04.2024 10:58
Организации гражданского общества и индивидуальные лица из Армении опубликовали 5 апреля заявление, в котором выразили солидарность и поддержку грузинским НПО после того, как правящая партия Грузии решила повторно инициировать законопроект об «иностранных агентах».
«Мы поддерживаем ваше мужество противостоять последовательным и постоянным усилиям властей Грузии по ограничению гражданских свобод и основных прав человека, в том числе путем ограничения политического участия женщин, а также повторного инициирования законопроекта о прозрачности иностранного влияния», – говорится в заявлении.
Гражданские активисты Армении подчеркивают, что концепция иностранного влияния исторически была связана с «теориями заговора, используемыми для нарушения прав человека и преследования невиновных, в результате чего наши нации существенно пострадали». По их заявлению, когда демократия подвергается нападкам, важно, чтобы поддерживающие демократические силы объединились и противостояли попыткам ослабить ее как в регионе, так и за его пределами.
НПО Армении заявляют, что с сожалением наблюдают за событиями в Грузии, но в то же время их впечатляет сила грузинского гражданского общества. «Свобода глубоко и неразрывно укоренена в наших обществах, и даже в самый трудный момент истории борьба за нее никогда не прекращалась», — говорится в заявлении.
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