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Муфтий Грузии Адам Шантадзе отслужил праздничную молитву в центральной мечети Батуми
10.04.2024 11:21
После месяца тяжелого поста, сегодня грузинские мусульмане отмечают Рамадан-байрам.
Муфтий Грузии Адам Шантадзе отслужил праздничную молитву в центральной мечети Батуми. Часть верующих совершила байрам-намаз на улице, прилегающей к мечети.
Председатель правительства Аджарии, вместе с другими представителями правительства, поздравил верующих с праздником.
Во время поста Рамадан-байрама верующие в течение 30-ти дней отказываются от еды и воды от восхода до заката.
В день Рамадан-байрама верующие поздравляют друг друга с праздником, раздают милостыню и посещают могилы предков.
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