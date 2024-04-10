

Муфтий Грузии Адам Шантадзе отслужил праздничную молитву в центральной мечети Батуми

10.04.2024 11:21





После месяца тяжелого поста, сегодня грузинские мусульмане отмечают Рамадан-байрам.



Муфтий Грузии Адам Шантадзе отслужил праздничную молитву в центральной мечети Батуми. Часть верующих совершила байрам-намаз на улице, прилегающей к мечети.



Председатель правительства Аджарии, вместе с другими представителями правительства, поздравил верующих с праздником.



Во время поста Рамадан-байрама верующие в течение 30-ти дней отказываются от еды и воды от восхода до заката.



В день Рамадан-байрама верующие поздравляют друг друга с праздником, раздают милостыню и посещают могилы предков.







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