

Защищая попавших под санкции судей, «Мечта» ставит под сомнение процесс евроинтеграции — 26 организаций

10.04.2024 19:44





26 общественных организаций ответили заявлением на бездействие правительства относительно причастности к коррупционной деятельности судей, находящихся под санкциями США, Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и бывшего судьи Валерия Церцвадзе.



Авторы заявления отмечают, что прошел год с тех пор, как США ввели санкции в отношении вышеупомянутых лиц из-за их причастности к крупной коррупционной деятельности, хотя ни один государственный орган в Грузии не начал расследование по этому вопросу.



Подписавшиеся заявляют, что, помимо того, за все это время правительство не отреагировало на предполагаемую преступную деятельность, оно еще и публично поддерживает попавших под санкции судей и, ведя антизападную пропаганду, пытается убедить общественность в абсурдности этих очень серьезных обвинений:



«Поддержка «Грузинской мечты» лиц, попавших под санкции, стала еще более очевидной после того, как правительство отказалось выполнить одно из условий Еврокомиссии, предполагающего проверку добросовестности высокопоставленных судей.



Помимо того, что власти защищая попавших под санкции действующих и бывших судей и отказываясь от расследования, нарушают грузинское законодательство, своим бездействием они ставят под сомнение процесс евроинтеграции Грузии», — указывают авторы заявления.



Организации, подписавшие соглашение, призывают власти принять правовые меры и начать расследование предполагаемой преступной деятельности лиц, попавших под санкции.





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