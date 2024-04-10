

Писатели и издатели назвали «закон об иноагентах» очередной попыткой русификации

10.04.2024 19:50





Писатели, издатели книг, переводчики, литераторы выразили протест против российского «закона об иноагентах», назвав его очередной попыткой русификации страны.



В своем заявлении они призывают общество не мириться с предательством грузинской государственности и противостоять очередной попытке русификации Грузии всеми возможными формами и методами.



«Правительство Грузии и правящая партия отказываются нести ответственность перед грузинским народом и предпринимают предательский шаг против европейского будущего грузинской нации.



Этим шагом правительство Грузии добровольно отказывается воспользоваться исторической возможностью расширения ЕС вместе с Молдовой и Украиной.



Нарушение данного слова, оставление друзей в беде, сотрудничество с врагом, борьба с сильными и угнетение слабых никогда не были и никогда не станут частью грузинского духа и характера.



Грузинская литература всегда выражала фундаментальные убеждения и ценности грузинского народа, его вера восставала перед захватчиками, защищала угнетенных, побеждала смерть и боролась за свободу.



Мы призываем грузинский народ не мириться с насилием и предательством государственности Грузии всеми возможными формами и методами и противостоять очередной попытке русификации Грузии», — отмечено в совместном заявлении.



Подписанты напоминают, что в течение 35 лет, с 9 апреля, Грузия все еще воюет с РФ и что герои событий прошлых лет ценой своей жизни принесли Грузии свободу и независимость.



«И защищать ее сегодня — наш долг, долг каждого гражданина Грузии», — подчеркнуто в заявлении.



Среди 52-х подписавшихся — писатель Давид Горгиладзе, поэт Ана Джавахишвили, писательница Екатерина Тогонидзе, картвелолог и переводчик Магда Новаковска, писатель Кока Камушадзе и другие.



Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и СМИ, но будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



Попытки снова инициировать закон об иностранных агентах («Закон об прозрачности иностранного влияния») под «новым предлогом» осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран — евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО Восточного партнерства и другие. Зато в Кремле за это «Мечту» ожидаемо похвалили.





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