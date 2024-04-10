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В Тбилиси пройдет первый международный фестиваль цифрового дизайна Touch RGB
10.04.2024 21:03
11 апреля в Грузии пройдет первый международный фестиваль дизайна Touch RGB, организованный компанией Touch Platform.
В рамках мероприятия, при поддержке программы мэрии Тбилиси «Тбилиси – город медиаискусства ЮНЕСКО», 11-14 апреля в историческом павильоне TEC будет представлена всемирно известная иммерсивная инсталляция OUCHHH – «THE HUMAN CELL ATLAS».
Первый международный фестиваль дизайна в Грузии имеет три основные темы: UI/UX-дизайн, сгенерированный дизайн (креатив, искусственный интеллект, новые медиа), иммерсивный опыт. Мероприятие будет насыщено презентациями, панельными дискуссиями, мастер-классами и различными развлекательными мероприятиями.
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