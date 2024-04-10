

ФК «Динамо»: наше европейское будущее — наш национальный выбор

10.04.2024 22:39





ФК «Динамо» опубликовал четкое заявление по поводу российского «закона об иноагентах», который пытается принять партия власти, инициируя законопроект в парламенте Грузии.





Грузинские футболисты подчеркнули, что европейское будущее — это национальный выбор.



«Европейские ценности, на которых мы <твердо> стоим, не нуждаются в доказательствах. Мы помним и с гордостью ценим важность нашего европейского титула и Грузии, донесенной нашими легендами и предками. Наше будущее — только европейское!», — говорится к емком заявлении футбольного клуба.



Отметим, инициированный «Грузинской мечтой» так называемый «Закон о прозрачности иностранного влияния», парламентский комитет по юридическим вопросам начнет рассматривать 15 апреля.



В этот день запланирована акция протеста организаторами «Марша свободы», который состоялся 9 апреля против «закона об иноагентах», являющийся бичом для НПО и СМИ в Грузии, как и в России.



Несмотря на то, что «Грузинская мечта» утверждает, что этот законопроект не имеет никакого отношения к России, он уже вызвал критику со стороны западных политиков.



Попытки снова инициировать закон об иностранных агентах («Закон об прозрачности иностранного влияния») под «новым предлогом» осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран — евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО Восточного партнерства и другие. Зато в Кремле за это «Мечту» ожидаемо похвалили.



Источник: SOVA

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