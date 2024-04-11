

Ниаз Диасамидзе: объединимся, войдем в Европу и никогда не вернемся в Россию

11.04.2024 20:20





Певец Ниаз Диасамидзе выступил против принятия российского закона, отметив, что противостояние в стране должно прекратиться. По его мнению, выходом из сложившейся ситуации для него станет победа оппозиции на предстоящих парламентских выборах, которая положит конец «правлению одного человека».



«Одна из главных вещей, которую, я думаю, мы все должны изменить вместе, — это то, чтобы взаимная неприязнь стала как можно меньше. Эти люди таким их поведением не дают нам этого сделать, но мы все равно это сделаем – объединимся, войдем в Европу и никогда не вернемся в Россию.



Время идет, а конфликт все не заканчивается, нас слишком мало, чтобы находится в таком противостоянии. Каждый, кто способствует этому [противостоянию], должен уйти из политики и закончится.



Поэтому, сейчас когда сейчас будут выборы, конечно, оппозиция должна победить. Это единственный выход, чтобы эта страна обрела баланс и был положен конец тому, когда вокруг одного человека, из-за личных прихотей человека не прекращалось [противостояние].



В прошлом году мы видели, какие были акции. С тех пор прошел год. А это значит, что к этим молодым людям добавились новые [люди], и они сегодня гораздо более наторенные, чем вчера.



Эти люди [власть] этого не понимают.



Я верю, что наша страна будет двигаться вперед и все будет хорошо, но нужно бороться, оставаться вместе и не лениться. Что делать, такова жизнь, в этой стране так сложилось, прошло 30 лет и мы вновь говорим о том же.



Ничего хорошего с Россией у нас никогда не было и не будет, мы должны это понять…», — говорит Ниаз Диасамидзе.



Комментарий Диасамидзе опубликовал телеканал «Формула».







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